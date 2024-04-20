Giresunspor-Göztepe: 0-3 (MAÇ SONUCU)
Trendyol 1'inci Lig'in 31'inci haftasında Göztepe, deplasmanda Giresunspor'u 3-0 mağlup etti. İzmir temsilcisine üç puanı getiren golleri Yalçın Kayan (2) ve Ümit Akdağ kaydetti.
Trendyol 1'inci Lig'in 31’inci haftasında Göztepe, deplasmanda Giresunspor'u 3-0 mağlup etti.
Süper Lig'e çok yaklaşan 2. sıradaki İzmir ekibi, bitime 3 hafta kala en yakın rakibi Çorum FK ve Kocaelispor'la arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 11'e çıkardı.
MAÇTAN DAKİKALAR
18’inci dakikada Giresunspor'da sağ kanattan Ertuğrul Şenlikoğlu’nun yaptığı ortaya yükselen Şahin Dik’in kafa vuruşu üst ağlarda kaldı.
38’inci dakikada Celil Yüksel’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta içeri hareketlenen Heliton’un kafa vuruşu üst direğe çarparak dışarı çıktı.
41’inci dakikada Göztepe’de Kubilay Kanatsızkuş, sağ kanattan son çizgiye kadar topu sürerek içeri hareketlendi. Kubilay’ın yerden gönderdiği pasta, Yalçın Kayan topu ağlara gönderdi: 0-1.
49’uncu dakikada Romulo topla buluştuğu anda son çizgiye kadar inerek pasını içeri çıkardı. Yalçın Kayan’ın dokunduğu top kalecinin kolunun altından ağlara gitti: 0-2.
64’üncü dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu Celil Yüksel ön direğe ortaladı. Romulo’nun vuruşunu kaleci Göktan direk dibinden çıkardı.
68’inci dakikada sol kanatta topla buluşan Ümit Akdağ hızla ceza sahasına girdi. Önünü boşalttıktan sonra vuruşunu yapan Ümit, takımının 3’üncü golüne imza attı: 0-3.
83’üncü dakikada Enishan Ceylan’ın ceza sahasına yaptığı ortada topun gelişine vuran Talha Ülvan, topu auta attı.
STAT: Çotanak Spor Kompleksi
HAKEMLER: Süleyman Bahadır, Erkan Akbulut, Özgür Ertem
GİRESUNSPOR: Göktan Cörüt - Ertuğrul Şenlikoğlu (Dk. 85 Fatih Yılmaz), Mehmet Keskin, Anıl Yiğit Çınar (Dk. 85 Arda Kabaca), Kadir Seven, Faruk Can Genç (Dk. 89 Lütfü Kara), Enishan Ceylan (Dk. 85 Emirhan Akçay), Furkan Kütük, Talha Ülvan, Şahin Dik, Alperen Köşker (Dk. 75 Mert Han Kurt)
GÖZTEPE: Lis - Ogün Bayrak, Tarkan Serbest, Heliton (Dk. 72 Messaoudi), Nielsen, Ümit Akdağ, Yalçın Kayan (Dk. 84 Doğan Erdoğan), Dennis, Celil Yüksel (Dk. 79 Atınç Nukan), Romulo (Dk. 79 Lundqvist), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 72 Taha Altıkardeş)
GOLLER: Dk. 41 ve 49 Yalçın Kayan, Dk. 68 Ümit Akdağ (Göztepe)
SARI KART: Taha Altıkardeş (Göztepe)