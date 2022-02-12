GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE

STAT: Çotanak

SAAT: 16:00

HAKEM: Zorbay Küçük

YAYIN: BeIN Sports 1

GİRESUNSPOR: Okan, Zeki, Diarra, Alexis, Aziz, Traore, Flavio, Chiquinho, Sergio, Diabate, Umut

YEDEKLER: Onurcan, Douglas, Sergen, Hayrullah, Fatih, Pelupessy, Muhammed, Shapi, Balde, Doukara

TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Keleş

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Min Jae, Szalai, Osayi, Ferdi, Zajc, Mert Hakan, Sosa, Rossi, Valencia

YEDEKLER: Berke, Ertuğrul, Serdar Aziz, Berisha, Pelkas, Serdar Dursun, Arda Güler, Tisserand, Çağtay, Burak

TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

MAÇTAN NOTLAR

Ligde oynadığı 24 karşılaşmada 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, hanesine 37 puan yazdırdı. Sarı-lacivertli takım, Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta bir galibiyet alabildi. Yaptığı müsabakaların 7'sini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 12'sinden mağlup ayrılan GZT Giresunpor ise 26 puana sahip. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte sarı kart cezalısı Miguel Crespo ile sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo, Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci kadroda yer alamadı. Ara transfer döneminde takıma dönen Ozan Tufan da kamp kadrosunda bulunmuyor.

Omzundan yaşadığı sakatlığı atlatan kaleci Altay Bayındır ise uzun süre sonra kadroya dahil edildi.

1972'DEN BERİ KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, Giresunspor'a karşı 1972 yılından günümüze kadar oynadığı lig maçlarında kaybetmedi. Söz konusu 13 müsabakada sarı-lacivertliler 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Kanarya son olarak 1972 yılının aralık ayında deplasmanda Giresunspor’a 1-0 mağlup olmuştu.