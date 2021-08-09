Fenerbahçe, hazırlık maçında Süper Lig'in yeni takımı Giresunspor'a konuk oldu.

Sarı-lacivertli takım, 23. dakikada Attila Szalai'nin golüyle öne geçti.

44'te Serdar Dursun farkı 2'ye yükseltti.

İlk yarı 2-0 bitti.

60'ta Pelupessy, skoru 2-1'e taşıdı.

Maçın sonucunu oyuna 66. dakikada dahil olan Enner Valencia, 76'da attığı golle ilan etti: 3-1.