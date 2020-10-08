Giresun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Giresun Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda Lapa köyüne bağlı Hüseyindağ mevkisinin, Kovid-19 vaka ve temaslarının artması nedeniyle bugünden itibaren 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, karantina kararına uyulmaması, uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince adli para cezası verileceği, aykırılığın durumuna göre suç teşkil davranışlara göre TCK'nin 195'inci maddesi gereğince adli işlem başlatılacağı kaydedildi.