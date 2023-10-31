Giresun'da sürü halinde görüntülendiler
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yaban keçisi sürüsü dron ile görüntülendi
Giriş: 31.10.2023 - 10:42 Güncelleme: 31.10.2023 - 10:42
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Bölgede sarp kayalıklarda sürü halinde gezen yaban keçileri, Kütküt Mahallesi'nde Şebinkarahisar-Alucra karayolu yakınına kadar geldi.
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Sürüdeki 25 yaban keçisinin kayalıklarda otlaması drone ile kayda alındı.
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Yaban keçileri bir süre sonra bulundukları yerden ayrılarak bölgeden uzaklaştı.
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