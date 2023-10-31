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        Haberler Yaşam Giresun'da sürü halinde görüntülendiler

        Giresun'da sürü halinde görüntülendiler

        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yaban keçisi sürüsü dron ile görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 10:42 Güncelleme: 31.10.2023 - 10:42
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          Bölgede sarp kayalıklarda sürü halinde gezen yaban keçileri, Kütküt Mahallesi'nde Şebinkarahisar-Alucra karayolu yakınına kadar geldi.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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          Sürüdeki 25 yaban keçisinin kayalıklarda otlaması drone ile kayda alındı.

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          Yaban keçileri bir süre sonra bulundukları yerden ayrılarak bölgeden uzaklaştı.

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