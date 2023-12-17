Giresun'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Bulancak'ta yayla yolunda otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Kovanlık beldesinin Paşakonağı yayla yolunda Temel Terzioğlu idaresindeki otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Terzioğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Otomobilden ekiplerce çıkarılan yaralılar Mehmet Kasap, Alaattin Öz ve Ali Yassıoğlu sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Terzioğlu'nun cenazesi Bulancak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.