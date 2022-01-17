Giresun'da bazı ilçelerde okullar tatil edildi

AA

Giresun'da, olumsuz hava koşulları ve buzlanma dolayısıyla Doğankent ilçesinde tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime yarın bir gün süreyle ara verildi.

Açıklamada, Giresun merkez, Çanakçı, Dereli, Espiye, Güce, Keşap ve Yağlıdere ilçelerinde de köy okullarında eğitime bir günlüğüne ara verileceği kaydedildi.