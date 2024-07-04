Giresun'da KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

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Giresun'da, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Alucra ilçesinde H.G.'ye (48) kene yapıştı. 30 Haziran'da Alucra Devlet Hastanesi'ne başvuran H.G. aynı gün Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

H.G. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan Giresun'da KKKA hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Halen bir kişinin hastanedeki tedavisinin devam ettiği Giresun'da, 2024'te toplam vaka sayısının ise 17 olduğu bildirildi.