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        Haberler Gündem Güncel Giresun'da Çalgan Göleti inşaatı tamamlandı | Son dakika haberleri

        Giresun'da Çalgan Göleti inşaatı tamamlandı: 5 bin dekar tarım arazisi sulanacak

        Giresun'da Çalgan Göleti inşaatı tamamlandı. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, göletin 5 bin 340 dekar tarım arazisinin sulanmasına hizmet edeceğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 18:51 Güncelleme: 11.11.2024 - 18:51
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        Giresun'da Çalgan Göleti inşaatı tamamlandı
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        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı açıklamada, Giresun'da baraj ve gölet depolama kapasitesini 6.35 milyon metreküp hacmine ulaştırdıklarını aktaran Balta, Alucra Çalgan Göleti'ni de tamamlayarak, Giresun'a bir sulama göleti daha kazandırdıklarını aktardı.

        Alucra ilçesinin Eskiköy Deresi üzerine inşası tamamlanan göletin 5 bin 340 dekar tarım arazisinin sulanmasına hizmet edeceğini belirten Mehmet Akif Balta, göletin özelliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:

        "Kil çekirdekli kaya dolgu gövde tipinde inşa ettiğimiz Çalgan Göleti, talvegten 32, temelden ise 35 metre yüksekliğine sahiptir. 467 metre kret uzunluğuna sahip göletimiz, 1176 hektometreküp su depolayacaktır. Göletimiz şu anda su tutmaya başladı."

        Kentte son 21 yılda 7 modern sulama tesisini tamamlayarak toplamda 29 bin 650 dekar zirai tarım arazisini sulamaya açtıklarını kaydeden Balta, böylelikle çiftçilere yıllık 222 milyon lira zirai gelir artışı sağladıklarını belirtti.

        Balta, Çalgan Göleti'nin sulama inşaatını bir an önce tamamlayarak çiftçilerin hizmetine sunma gayretinde olduklarını ifade ederek, "Sulama inşaatında fiziki olarak yüzde 20 seviyelerindeyiz. İş kapsamında 6 bin 78 m HDPE boru imalatını tamamladık. Çalgan Göleti'mizin sulama inşaatını da tamamladığımızda söz konusu yatırımımız ekonomimize yılda 45 milyon lira katkı sağlamış olacak" değerlendirmesinde bulundu.

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