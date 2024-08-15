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        Haberler Gündem 3. Sayfa Giresun'da 8 yaşındaki çocuk denizde boğuldu | Son dakika haberleri

        Giresun'da 8 yaşındaki çocuk denizde boğuldu

        Giresun'un Keşap ilçesinde denize giren çocuk boğuldu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 17:38 Güncelleme: 15.08.2024 - 17:38
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        8 yaşındaki çocuk denizde boğuldu
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        İlçenin Düzköy sahilinden denize giren 8 yaşındaki Ö.Ç, bir süre sonra çırpınmaya başladı.

        Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ile Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Sualtı ve Üstü Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Dalgıçlar tarafından sudan çıkartılan kız çocuğu, ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

        Ö.Ç, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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