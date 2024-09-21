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        Haberler Magazin Giray Altınok, baba oldu - Magazin haberleri

        Giray Altınok, baba oldu

        Giray Altınok, Emir adını verdiği bir erkek çocuğu babası olduğunu duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2024 - 16:10 Güncelleme: 21.09.2024 - 16:10
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          Giray Altınok'tan müjdeli bir haber geldi.

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          2018'de kendisi gibi oyuncu olan Cansu Diktaş ile hayatını birleştiren Giray Altınok, baba oldu.

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          Sosyal medya paylaşımıyla bir erkek çocuğu babası olduğunu duyuran Giray Altınok, bebeğine Emir adını verdi. Altınok, paylaşımına; "Hoş geldin dostum" notunu ekledi.

          Fotoğraflar: Instagram

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