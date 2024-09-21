Giray Altınok, baba oldu
Giray Altınok, Emir adını verdiği bir erkek çocuğu babası olduğunu duyurdu
Giriş: 21.09.2024 - 16:10 Güncelleme: 21.09.2024 - 16:10
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Giray Altınok'tan müjdeli bir haber geldi.
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2018'de kendisi gibi oyuncu olan Cansu Diktaş ile hayatını birleştiren Giray Altınok, baba oldu.
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Sosyal medya paylaşımıyla bir erkek çocuğu babası olduğunu duyuran Giray Altınok, bebeğine Emir adını verdi. Altınok, paylaşımına; "Hoş geldin dostum" notunu ekledi.
Fotoğraflar: Instagram
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