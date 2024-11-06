Giovanni van Bronckhorst: Takım yapması gerekeni yaptı!

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında sahasında İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu.

REKLAM advertisement1 İşte Hollandalı çalıştırıcının o sözleri: Canavar gibi defans yaptık. Bizim için önemli bir galibiyet. Birçok açıdan önemli, 3 puana ihtiyacımız vardı. 6 puana ulaştık. Son iki maçtan sonra bizim için büyük bir adım, reaksiyon oldu. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Canavar gibi defans yaptık. Lyon'dan sonra bu maçtan da galibiyetle ayrıldığımız için mutluyum, oyuncularımla gurur duyuyorum. "İSTİKRAR LAZIM" Devamlılık ve istikrar lazım. Cumartesi ve bugün arasında fark var. Çok fazla oyuncu geldi. Bunların da adaptasyonu gerekiyor. Bizim amacımız her zaman gelişmek. Bugünden dolayı mutlu ve gururluyuz. REKLAM

"EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANACAĞIZ" Paulista, bugün iyi oynadı. Rashica, süre buldu. Oyuncularımız geri dönüyor. Pazar günü de umarım bu bölümü iyi bir şekilde bitiririz. Ondan sonra da oynayacağımız Göztepe maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Bugün birçok oyuncumuz iyi oynadı, kendi çıtalarına yaklaştılar. Böyle iyi oynadığınızda da kazanıyorsunuz maçları. "SEMİH İYİ İŞ ÇIKARDI" Her iki pozisyonda da oynayabilir. Tam bir sol kanat değil, içeriye kat ederek oynuyor solda oynadığında. Kalitesine bakınca, özellikle bugün çok daha tehlikeli olduğunu görebilirsiniz. Kendisi bunları yapan bir oyuncu. Her iki ayağıyla şut çekebilen bir oyuncu. Ceza sahası en tehlikeli olduğu yer. Santrfor olduğunda bu daha fazla oluyor. Sol kanatta oynadığında doğru anlarda ceza sahasında olması gerekiyor. Konuşuyoruz. Gelişiyor. Bugünkü golü ona yardımcı olacaktır. Onun için mutluyum.

"TAKIM YAPMASI GEREKENİ YAPTI" Sonuçtan dolayı memnunum. Önemli olan bu sonucu almaktı. Birçok nedenden dolayı önemliydi. Cumartesiden sonra 3 puan çok önemliydi. Ciro yoktu bugün, Milot döndü. Oyuna girdikten sonra farklılığı görebiliyorsunuz. 3 hücumcu ile oynadık, gole ihtiyacımız vardı. Tüm oyuncularınız sizinle birlikte olmalısınız istersiniz ama bazen sakatlıklar, cezalılar oluyor. Bugün tüm takım yapması gerekeni yaptı. Tempomuz ve agresifliğimiz iyiydi. Sonuçtan memnunum özellikle cumartesi günkü oyun ve sonuçtan sonra. "HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK" İlk hedefimiz gruptan çıkmak. İlk iki maçta iki mağlubiyet aldık. Ama ondan sonra 6 puana ulaştık. Her galibiyet bizi gruptan çıkma hedefine yaklaştırıyor. Maccabi maçını evimizde oynayamayacağız. Bu bizim için bir dezavantaj. Ama bu maçı da kazanırsak 9 puana ulaşacağız. Gruptan çıkma hedefine bir adım daha yaklaşacağız. İstediğimiz bu.