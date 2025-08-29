Giorgia Meloni ve kadın politikacıların fotoğrafları +18 sitelere düştü

İtalya’da kadın siyasetçilere ve ünlülere ait fotoğraflar fotomontajla müstehcen içeriklere dönüştürülerek bir internet sitesinde yayımlandı. Aralarında Başbakan Giorgia Meloni’nin de bulunduğu pek çok kadın politikacının hedef alındığı site, gelen yoğun tepkiler üzerine kapatıldı.

Giorgia Meloni

Sitenin kapanış duyurusunda, 'bazı kullanıcıların zehirli davranışları nedeniyle faaliyetlerinin sonlandırıldığı' açıklandı. Ancak bu açıklama, özellikle kadın siyasetçilerin öfkesini dindirmedi.

Başbakan Giorgia Meloni, siteyi gördüğünde 'iğrendiğini' belirterek sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söyledi. Meloni; "2025 yılında hâlâ bir kadının onurunu ayaklar altına almayı, cinsiyetçi ve kaba hakaretlerle hedef almayı normal ve meşru görenlerin olması üzüntü vericidir. Bunu anonimliğin ya da klavyenin arkasına saklanarak yapanlar var" ifadelerini kullandı.

Sitenin kapatılması, kısa süre önce tepki çeken Mia Moglie (Karım) adlı Facebook grubunun ardından geldi. Söz konusu grupta binlerce erkek, partnerlerinin bilgisi olmadan mahrem fotoğraflarını paylaşıyor; bu görüntüler çoğu zaman şiddet ve cinsellik içeren yorumlarla dolaşıma giriyordu.

Fotoğraflar: DepoPhoto, Shutterstock