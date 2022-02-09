Gilaburu Suyu Faydaları: Gilaburu Suyu Ne İşe Yarar, Neye İyi Gelir ve Böbrek Taşı Düşürür Mü?

Gilaburu, dünyanın birçok bölgesinde yetişen ve ülkemizde de son yıllarda popülerleşmiş bir meyvedir. Halk arasında bilinen diğer ismi frenk üzümü olan bu meyve içeriğinde C vitamini, E, A vitamini, beta karoten ve glutatyon vardır. İçeriğindeki antioksidan maddelerle birçok kişinin dikkatini çeken bu meyvenin genellikle suyu tüketilmektedir.

Birçok kişi tarafından gilaburu suyu ne işe yarar konusu merak edilmektedir. Birçok kişi tarafından da gilaburu suyu neye iyi gelir konusu sıklıkla araştırılmaktadır. Özellikle halk arasında gilaburu suyunun popüler hale gelmesi böbrek taşlarına iyi geldiğine dair araştırmalar sonucu olmuştur. Bu nedenle de gilaburu suyu böbrek taşı düşürür mü sorusu merak konusu olmuştur.

Gilaburunun cilde iyi geldiği söylentileri de gilaburu suyu cilde iyi gelir mi sorusunu akıllara getirmektedir. İşte tüm merak edilen bu soruların cevapları ve gilaburu suyunun faydaları…

Gilaburu Suyu Faydaları

Böbreklerin çalışmasını destekleyicidir. Böbrek taşlarının ve kumlarının vücuttan atılmasına yardımcı olduğu bilinmektedir. Vücuttaki böbrek taşı oluşumunun sitrat eksikliği dolayısıyla olduğu bilinmektedir. Gilaburuda bulunan sitrat böbrek taşı gelişiminin önüne geçebilir.

Tüm kırmızı meyvelerin suları gibi antioksidan içeriği yüksektir. Bu nedenle cildi güzelleştirdiği bilinmektedir.

Kasların gevşemesine yardımcı olur ve ağrıları, sancıları hafifletir. Bu nedenle regl dönemlerindeki kramplara da iyi geldiği bilinmektedir.

Halsizliğe, yorgunluğa iyi gelerek dinçlik verir.

Stresle mücadele etmeye yardımcı olur, sakinleştirici etkisi vardır. Bu nedenle uykuya daha rahat dalmayı sağlar.

İdrar söktürücüdür. Bu özelliği sayesinde ödemlerin atılmasını sağlar.

Kan basıncını düzenleyerek kalp ve damar sağlığının korunmasına etki eder. Yüksek tansiyona iyi gelir.

İdrar yolu iltihaplarına iyi gelir.

İçeriğinde bulunan antioksidan maddeler sayesinde tümör oluşumunu engellediği ve kanser gelişimini önlediği bilinmektedir.

Gilaburu Suyu Zararları

Sağlığa birçok faydası bulunan ve birçok derde deva olan gilaburu suyunun vücuda herhangi bir zararı olup olmadığı da sıklıkla merak edilmektedir. Birçok kişi gilaburu suyu tüketirken nelere dikkat etmesi gerektiğini ve gilaburu suyunun zararlarını araştırmaktadır. Sağlığa çok faydalı olan gilaburu suyunun bilinen bir yan etkisi olmamakla birlikte aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır. Aşırı tüketimi bağırsaklarda sorunlara yol açarak ishale neden olabilir.

Kronik hastalıkları olan ve alerjik bünyeye sahip kişilerin de gilaburu suyu tüketirken çok dikkatli olmaları gerekmektedir. Alerjik bünye sahiplerinde gilaburu suyu kaşıntı, döküntü, nefes darlığı gibi alerjik reaksiyonlar gelişmesine neden olabilir. Bu nedenle alerjik kişilerin ve kronik hastalığı olanların gilaburu suyu tüketmeden önce doktorlarına danışmaları önerilmektedir. Aynı zamanda gilaburu asidik bir besin maddesidir ve gilaburu suyunda da asit bulunur. Bu asitler hassas mideye sahip ve çeşitli mide hastalıkları olan kişilerde ters etki yaparak şikâyetlerinin kötüleşmesine sebep olabilir. Bu nedenle mide hastalıkları olan kişilerin de gilaburu suyu tüketirken çok dikkatli olmasında fayda vardır.

Gilaburu suyunun düzenli olarak fazla miktarlarda tüketilmesi de faydadan çok zarara neden olabilir. Gilaburu suyu günde en fazla 2 bardak olacak şekilde 2-3 haftalık periyodlar halinde tüketilmelidir. Sonrasında mutlaka en az 1 hafta ara verilmelidir.