HAYRANLARINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Platformda yer alan hayranlarından özür dileyen Gigi Hadid, hayranlarıyla İletişim halinde olmayı sevdiğini dile getirerek, "Buranın ne herkes için güvenli bir yer olduğunu ne de zarardan çok fayda sağlayacak bir sosyal platform olduğunu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.