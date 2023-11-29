GIGI HADID'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Gigi Hadid, "Filistin asıllı biri olarak, Gazze'den gelen haberleri ve görüntüleri görmek çok acı verici. Filistinlilerin çektiği ve çekmeye devam ettiği zorlukları gösteren gerçek hikâyeleri paylaşmak, benim için çok önemli ama geçtiğimiz hafta sonu hesabımda yayınlamadan önce yeterince düşünmediğim bir paylaşım yaptım" dedi.