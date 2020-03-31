Gıda yardımı ne zaman? Gıda yardımı başvuru nasıl yapılır? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ülkemizde hızlıca yayınlan koronavirüs hastalığının ardından alınan önlemler kapsamında 65 yaş ve üstü ayrıca kronik hastalara sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Buna göre İstanbul'da yaşayan 50 bin kişiye 6 hafta boyunca gıda yardımı yapılacak.

GIDA YARDIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da yaşayan 65 yaş üstündeki durumu iyi olmayanların 112, 115 ve 156'yı arayıp yardım isteyebileceğini dile getirdi.

GIDA YARDIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başvurularınızın ardından yardım bilgileri sizle paylaşılacaktır.

GIDA YARDIMI KİMLERE YAPILIYOR?

Erzak yardımı alabilmek için en büyük şart, belli bir gelirin altında gelir sahibi olabilmektir. Bunun için belediyelerin verdiği fakirlik belgesinden almanız gerekiyor. Bu belgeyi alan aileleri, ilgili belediye ekipleri incelemeye geliyor. Bu ekipler onay verdikleri taktirde aile erzak yardımı alabiliyor.