09 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rekabet Kurumu'nun 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nda yer alan bilgilere göre, geçen yıl aralarında gıda, ilaç-sağlık ve tıbbi malzemeler, bilgi ve iletişim teknolojilerinin de bulunduğu çok sayıda sektöre ilişkin dosyalar incelenerek karara bağlandı.
Kurul, bu kapsamda 2019'da rekabet ihlalleri alanında 69 dosyayı sonuçlandırdı.
Bu dosyalardan 54'ünü ön araştırma süreci sonunda karara bağlayan Kurul, 15 dosya hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Kurulda 15'i 2018 yılından kalan olmak üzere 44 dosyanın soruşturması devam ediyor.
Soruşturma süreci sonunda alınan kararlarla 5 dosyada iddialar reddedilirken, 10 dosyada teşebbüslere idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.
YÜZDE 92'Sİ 2 SEKTÖRE
2019'da tamamlanan soruşturmalarda uygulanan idari para cezalarında gıda ve tarım ile bilgi ve iletişim teknolojileri sektörleri ilk sırada yer aldı. Söz konusu iki alana verilen cezalar 2019'da rekabet ihlallerine yönelik verilen toplam para cezasının yaklaşık yüzde 92'sini oluşturdu.
Geçen yıl gıda ve tarım sektörüne 156,7 milyon lira ceza verilirken, bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe ceza tutarı 61,5 milyon lirayı buldu. Bu iki sektörü, 10,5 milyon lirayla ulaştırma ve taşıt hizmetleri, 6,7 milyon lirayla elektronik ürünler, 2 milyon lirayla ilaç-sağlık ve tıbbi malzeme sektörleri takip etti.
Kurul, birleşme ve devralma konusunda, 1'i birleşme, 140'ı devralma, 66'sı ortak girişim ve 1'i özelleştirme olmak üzere toplam 208 başvuruyu karara bağladı.
Bu başvuruların 207'si ön inceleme, 1'i ise nihai inceleme sonunda neticelendirildi.
Geçen yıl "ulaştırma, taşıt ve hizmetleri", "kimyasal ürünler", "enerji", "gıda, tarım, ormancılık, balıkçılık, hayvancılık" ile "bilgi ve iletişim teknolojileri", birleşme ve devralma kararlarına en çok konu olan sektörler olarak dikkati çekti.
5 YILLIK VERİLER PAYLAŞILDI
Raporda ayrıca, 2015-2019 döneminde uygulanan para cezalarının sektörlere göre dağılımı da yer aldı.
Bu dönemde en çok para cezası 253,6 milyon lirayla bilgi ve iletişim teknolojileri sektörüne verildi.
Söz konusu sektörü 226,4 milyon lirayla enerji, 156,7 milyon lirayla gıda, 155,8 milyon lirayla tütün ve alkollü içecekler, 71 milyon lirayla inşaat, 21,9 milyon lirayla ilaç-sağlık ve tıbbi malzeme, 21,2 milyon lirayla finans, 17,5 milyon lirayla cam ve cam ürünleri, 11,4 milyon lirayla turizm ve 11,2 milyon lirayla ulaştırma, taşıt ve hizmetleri izledi.
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