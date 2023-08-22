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        Haberler Spor Basketbol NBA Giannis Antetokounmpo: İleride Suudi Arabistan’da oynamak isterim - Basketbol Haberleri

        Giannis Antetokounmpo: İleride Suudi Arabistan'da oynamak isterim

        Suudi Arabistan Ligi'nde verilen yüksek sözleşmeler sadece futbolcuları değil artık diğer branşlardaki sporcuları da cezbediyor. Yunan NBA yıldızı Giannis Antetokounmpo, kariyerine dair dikkat çekici açıklamalar yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 13:54 Güncelleme: 22.08.2023 - 13:54
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          Futbolda esen transfer rüzgarı sonrasında Suudi Arabistan Ligi, basketbolcuların da ilgisini çekmeye başladı.

        • 2

          NBA’de Milwaukee Bucks forması giyen Yunan yıldız Giannis Antetokounmpo, Al Hilal’in Kylian Mbappe’ye yaptığı inanılmaz teklifin ardından “Al Hilal, ben Kylian Mbappe’ye benziyorum, onun yerine beni alabilirsiniz” şeklinde esprili bir paylaşım yapmıştı.

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          İTİRAF GELDİ

          TMZ ajansına röportaj veren 28 yaşındaki oyuncu, kariyerinin sonlarına doğru Suudi Arabistan Ligi’nde oynamaya açık olduğunu söyledi.

        • 4

          Suudi Arabistan’a gitmeye sıcak bakan Yunan basketbolcu, "Eğer ileride bir gün NBA ile Suudi Arabistan Ligi arasında takas ihtimali doğarsa, kariyerimin sonlarına doğru orada oynamak isterim” ifadesini kullandı.

        • 5

          NBA'DE YILLIK 46 MİLYON DOLAR KAZANIYOR

          Milwaukee Bucks ile sözleşmesi 2026 yazında sona erecek olan Giannis Antetokounmpo, şu sıralar yılda yaklaşık 46 milyon dolar kazanıyor.

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