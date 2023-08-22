Giannis Antetokounmpo: İleride Suudi Arabistan'da oynamak isterim

NBA’de Milwaukee Bucks forması giyen Yunan yıldız Giannis Antetokounmpo, Al Hilal’in Kylian Mbappe’ye yaptığı inanılmaz teklifin ardından “Al Hilal, ben Kylian Mbappe’ye benziyorum, onun yerine beni alabilirsiniz” şeklinde esprili bir paylaşım yapmıştı.