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Gianni Infantino FIFA başkanlığına yeniden seçildi

Futbolun patronu FIFA'da başkanlığa yeniden Gianni Infantino seçildi. Seçime tek aday olarak giren 52 yaşındaki futbol adamı, 2027 yılına kadar görevde kalacak.

Giriş: 16.03.2023 - 12:35 | Güncelleme: ABONE OL
Gianni Infantino FIFA başkanlığına yeniden seçildi
AA

Futbolun çatı kuruluşu FIFA'da başkanlığa yeniden Gianni Infantino seçildi.

Ruanda'nın başkenti Kigali'de düzenlenen 73. FIFA Kongresi'nde başkanlık seçimi yapıldı.

Seçime tek aday olarak giren 52 yaşındaki Infantino, 2027 yılına kadar başkanlık koltuğunda oturacak.

Infantino, seçimin ardından yaptığı kısa teşekkür konuşmasında, "FIFA Başkanı olmak inanılmaz bir onur, ayrıcalık ve aynı zamanda sorumluluk. Desteğiniz beni onurlandırdı ve duygulandırdı. Beni sevenlerin nefret edenlerden çok olduğunu biliyorum. Hepinizi seviyorum." ifadelerini kullandı.

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