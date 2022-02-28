İtalya'nın 44 yaşındaki efsane kalecisi Gianluigi Buffon, Parma'yla olan sözleşmesini 2024'e kadar uzattı. Buffon en az 46 yaşına kadar kaleyi koruyacak.

Kariyerinde 953 maça çıkan İtalyan eldiven, kalesinde 797 gol görürken 424 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. İtalya Milli Takımı'nın da unutulmaz ismi olan Buffon, milli takım formasını 176 kez giydi.