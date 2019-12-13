Sosisli sandviç

Sağlıksız malzemeler: Sodyum fosfat, mısır şurubu, sodyum, sodyum nitrit

Sosisli sandviç yememek için pek çok iyi neden var. Yüksek sodyum ve kanserojen içerikli nitrat seviyeleri yüzünden tüketilmemeli.

Bunun yerine: Dışarda bol soslu sosisli sandviç yemek yerine kendiniz evde organik sosis alarak pişirebilirsiniz.