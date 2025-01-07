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        Getty Images ve Shutterstock birleşiyor

        Görsel içerik şirketleri Getty Images ve Shutterstock, sektörlerinde önde gelen bir şirket oluşturmak üzere birleşeceklerini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 18:38 Güncelleme: 07.01.2025 - 18:51
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        İki şirket birleşiyor
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        Şirketlerden yapılan ortak açıklamada, yaklaşık 3,7 milyar dolar işletme değerine sahip olacak birleşik şirketin "Getty Images Holdings" adını alacağı ve New York borsasında "GETY" sembolü altında işlem görmeye devam edeceği bildirildi.

        Getty Images ve Shutterstock'un birleşik bir şirket olarak müşterilerin yararına daha fazla derinlik ve genişliğe sahip bir içerik kütüphanesi sunacağı belirtilen açıklamada, birleşik şirketin daha güçlü finansal profilinin, hızla gelişen ve rekabetçi ortamda müşteriler için ürün yatırımı ve yenilik için daha fazla kapasite oluşturmasının beklendiği vurgulandı.

        10 ÜYELİ BİR YÖNETİM KURULU OLUŞTURULACAK

        Açıklamada, Getty Images Üst Yöneticisi (CEO) Craig Peters'ın birleşik şirketin CEO'su olacağı bilgisi verilerek, Getty tarafından belirlenecek 6 yönetici ile Shutterstock tarafından şirketin CEO'su Paul Hennessy dahil belirlenecek 4 yöneticinin yer alacağı 10 üyeli bir yönetim kurulu oluşturulacağı belirtildi.

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        Getty Images CEO'su Peters, konuya ilişkin değerlendirmesinde, birleşmenin birçok fırsatı ortaya çıkardığına işaret ederek, "Sektörler arasında ilgi çekici görsel içeriğe olan talebin hızla artmasıyla birlikte iki işletmemizin bir araya gelmesi için daha iyi bir zaman olmamıştı. Birbirini tamamlayan güçlü yönlerimizi birleştirerek, ortaklarımıza, katkıda bulunanlara ve hissedarlarımıza olağanüstü değer sunarken müşteri fırsatlarını daha iyi ele alabiliriz." ifadesini kullandı.

        Shutterstock CEO'su Hennessy de yaratıcı içerik kütüphanesini genişletmek ve farklı müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için görülen fırsatların kendilerini heyecanlandırdığını belirterek, "Birleşmenin, gelirleri artırmak için cazip büyüme fırsatlarından yararlanarak, ürün inovasyonunu hızlandırarak ve nakit akışını iyileştirerek her iki şirketin müşterileri ve hissedarları için değer üretmesini bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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