HABERTURK.COM

Yerli girişimlerden Getir, taksi sürücüleri ile yolcuları platformunda buluşturan BiTaksi ile stratejik iş ortaklığı yaptığını açıkladı. Hayata geçirilen çalışma ile Getir’in hizmetlerine bir yenisinin eklendiği ve GetirBiTaksi'nin hizmete başladığı kaydedildi.



Verilen bilgiye göre, kullanıcılar BiTaksi uygulamasına ek olarak artık Getir’in içinde yer alan GetirBiTaksi’den de bulundukları yere taksi çağırabilecek.

Getir’in altıncı hizmeti olarak konumlandırılan GetirBiTaksi'nin, BiTaksi’nin hizmet verdiği İstanbul ve Ankara’daki kullanıcıların hizmetine açıldığı belirtilirken, söz konusu uygulamanın gelecek dönemde Getir’in hizmet verdiği diğer illerde de hizmete başlayacağı aktarıldı.



Getir, daha önceden BiTaksi’ye yatırım yapmış ve yüzde 35,6’lık hisseyle ortak olmuştu.