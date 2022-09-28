2022 Getir çalışma saatleri: Getir kaça kadar açık?

Yemek siparişi ve sanal market alanında faaliyet gösteren önemli kuruluşlardan biri olan Getir, oldukça ilgi görüyor. Özellikle akşam ve gece sipariş hattıyla dikkat çeken Getir, tüm siparişleri kısa sürede eve getirmesiyle büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Dışarı çıkmaya gerek kalmadan ihtiyacınız olan birçok şey Getir uygulaması sayesinde bir tıkla kapınıza kadar geliyor. Peki Getir kaça kadar açık? Getir gece saat kaça kadar sipariş alıyor? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir 2022 Getir çalışma saatleri…

GETİR NEDİR?

Son dönemlerde dijital platformların hayatımızdaki yeri giderek daha da büyüyor. Gelişen teknolojiyle birlikte dijital alışveriş sitelerinin yanı sıra, dijital marketler ve yemek siparişi getiren uygulamalar oldukça rağbet görmekte. Getir firması da dijital alanda faaliyet gösteren ve sunduğu hizmetle vatandaşın maksimum verim almasını sağlayan önemli kuruluşlardan biri olma özelliği taşıyor.

Getir firması, ilk olarak 2015 yılında Nazım Sular tarafından Getir Market olarak kuruldu. Kısa bir süre içerisinde ismini duyurmayı başaran Getir, özellikle pandemi süreci ile birlikte herkesin rahatlıkla kullanabildiği bir uygulamaya dönüştü. İlk zamanlarda sadece İstanbul’da faaliyet gösteren Getir firması, hali hazırda 21 ilde hizmet vermeye başladı.