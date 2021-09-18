Fransa'dan İngiltere'ye "Köle" benzetmesi!

AA

Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Fransa'nın AB dönem başkanlığını devralmaya hazırlanmasıyla ilgili olarak AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

AA'da yer alan habere göre AB'nin stratejik özerklik geliştirmekle savunma alanındaki bağımsızlığını sağlayacağını belirten Beaune, AB'nin savunma alanına, özellikle de siber güvenliğe daha fazla yatırım yapması gerektiğini belirtti.

AVUSTRALYA'NIN, ABD VE İNGİLTERE İLE ANLAŞMASI

Bakan Beaune, Avustralya'nın Fransa ile 2016'dan bu yana sürdürdüğü denizaltı projesini iptal ederek ABD ve İngiltere ile anlaşmasını "Avustralya'dan ciddi bir güven ihlali" olarak niteleyerek, güven ilişkisini zedeleyen bu durumun Canberra ile diğer anlaşmaların da sorgulanmasına neden olacağını söyledi.

"İNGİLTERE KÖLELİĞİ KABULLENDİ"

ABD'nin tavrını da, "Onlar için her zaman Amerika öncelikli olacak" şeklinde yorumlayan Beaune, İngiltere için de "İngiliz komşularımız, AB'den ayrılarak kabullenilmiş bir kölelikle ABD'nin kürkçü dükkanına geri döndü" ifadesini kullandı.

Fransız Beaune, "Avrupalı gibi hareket etmeli, stratejik özerklik ve savunma alanındaki kapasitemizi güçlendirmeliyiz." dedi.

FRANSA ANLAŞMADAN DÖNÜLMESİNE TEPKİLİ

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile 16 Eylül'de düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, AUKUS adı altında yeni bir güvenlik iş birliği kurulduğunu ve bu kapsamda ABD ve İngiltere'nin Avustralya ile nükleer enerjili denizaltı teknolojisini paylaşacağını duyurmuştu.

PROJENİN MALİYETİ 90 MİLYAR DOLARDI

AUKUS anlaşmasının devreye girmesiyle Avustralya, 2015'ten beri Fransa ile yürüttüğü, maliyeti başlangıçta 43 milyar dolar olarak açıklanan, daha sonra 90 milyar dolara yükseltilen ve ülkede tartışmalara yol açan Taarruz Denizaltı Programı'nı durdurduğunu duyurmuştu.

Bu duruma tepki gösteren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile Savunma Bakanı Florence Parly, Avustralya hükümetinin Fransa ile denizaltı programını durdurmasının ve ABD ile nükleer denizaltı inşa etme konusunda anlaşma kararının iş birliği ruhuna aykırı olduğunu açıklamıştı.

FRANSA İKİ ELÇİSİNİ GERİ ÇEKMİŞTİ

Fransa son olarak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla Canberra ve Washington büyükelçilerini danışmak amacıyla acilen geri çağırmıştı.