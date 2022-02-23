ABD merkezli Maxar Technologies'in paylaştığı ve 22 Şubat'ta yayınlanan uydu görüntüleri, sınırdaki askeri faaliyetleri ve Ukrayna sınırından 20 km daha az bir mesafede bulunan bölgedeki yeni asker ve teçhizat konuşlandırmalarını gösteriyor.