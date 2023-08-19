Gerilim artıyor: Çin'den Tayvan çevresinde tatbikat
Tayvan lider vekili Lai'nin Paraguay'ın yeni seçilen Devlet Başkanı Santiago Pena'nın 15 Ağustos'taki yemin törenine katılmak üzere bu ülkeyi ziyareti öncesinde geçiş durağı olarak New York'a, sonrasında ise San Franciso'ya uğraması sonrası Çin'den hamle geldi. Çin, Tayvan çevresinde tatbikat başlattığını duyurdu.
- 1
Tayvan lider vekili Lai, Paraguay'ın yeni seçilen Devlet Başkanı Santiago Pena'nın 15 Ağustos'taki yemin törenine katılmak üzere bu ülkeyi ziyareti öncesinde geçiş durağı olarak New York'a, sonrasında ise San Franciso'ya uğramıştı.
- 2
Tayvan'da gelecek yıl düzenlenecek liderlik seçimlerinde iktidardaki Demokratik İlerici Partinin (DPP) adayı olan Lai'nin New York ziyareti de Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmişti.
- 3
William Lai'nin ABD'ye yaptığı ziyaret sonrası Çin'den yanıt gecikmedi.
Çin, Cumartesi günü Tayvan çevresinde askeri tatbikatlar başlattığını duyurdu.
-
- 4
Çin'in askeri tatbikatına jet tepki gösteren Tayvan yönetimi ise Çin'in 'uluslararası sorumluluklarını göz ardı ettiğini' söyledi.
- 5
Tatbikatların ne zaman sona ereceği ise açıklanmadı.
- 6
TAYVAN KRİZİ
Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor.
-
- 7
Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık halen devam ediyor.
- 8
Pekin, "Tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.
- 9
* Haberin görselleri Associated Press'in videosundan servis edilmiştir.
-