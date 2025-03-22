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        Haberler Bilgi Yaşam Geri mi dönmenizi istiyor yoksa psikolojik bir süreçte mi: Narsistler sizi kaybetmeye başladığında nasıl tepki verir?

        Geri mi dönmenizi istiyor yoksa psikolojik bir süreçte mi: Narsistler sizi kaybetmeye başladığında nasıl tepki verir?

        Narsist bir kişi, kontrolü kaybettiğinde ne yapar? Manipülasyonun dozu artar, agresyon ve tehditler devreye girer, bazen de aniden sessizliğe bürünerek sizi kaybetmemek için farklı yöntemler denerler. Peki, bu manipülatif davranışların farkına varmak ve kendinizi korumak için ne yapmalısınız?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2025 - 09:30 Güncelleme: 22.03.2025 - 09:30
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        Narsistlerin bu davranışına dikkat!
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        Narsistler neden kaybettiklerinde sizi bırakmak yerine daha da çok uğraşırlar? Onlar için kontrol, güç ve manipülasyon en önemli unsurlardır. İşte narsistlerin kaybettiklerinde sergilediği yaygın davranışlar ve bunlara karşı alınabilecek önlemler...

        NARSİSTLER SİZİ KAYBETTİĞİNDE NASIL TEPKİ VERİR?

        Narsistler kontrol edemedikleri birini kaybettiklerinde farklı tepkiler verebilirler. Kimileri manipülasyon ve baskıyı arttırırken, kimileri sessizliğe bürünerek sizi tekrar etkisi altına almaya çalışabilir. Bu süreci anlamak ve tanımak, kendi ruhsal sağlığınızı korumak için önemlidir.

        AGRESYON VE TEHDİTLER

        Narsistler kontrol kaybettiklerini hissettiklerinde genellikle agresif bir tutum sergileyebilirler. Bu sözel hakaretler, tehditler veya fiziksel şiddet içerebilir. Amaçları, korku ve rahatsızlık yaratıp sizi tekrar kontrol altına almaktır. Böyle bir durumda profesyonel yardım almak önemlidir.

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        MAĞDUR ROLÜNE BÜRÜNME

        Narsistler, manipülasyonun bir yolu olarak kendilerini kurban gibi gösterirler. Sizi suçlu hissettirmek ve etrafınızdakileri manipüle etmek için olayları çarpıtarak kendilerini mazlum gibi gösterirler.

        "HOOVERING" TAKTİĞİ

        Narsist bir kişi sizi kaybettiğini hissettiğinde "hoovering" yaparak sizi tekrar etkisi altına almaya çalışabilir. Bu, ani sevgi gösterileri, değişme sözleri veya romantik yaklaşımlar şeklinde olabilir. Ancak bu, genellikle manipülatif bir davranıştır ve tekrar kontrol kazanma amacı taşır.

        ARTAN MANİPÜLASYON TEKNİKLERİ

        Gaslighting, narsistlerin en sık kullandığı yöntemlerden biridir. Hafızanızı, algınızı ve gerçekliği sorgulamanıza neden olacak şekilde olayları çarpıtabilirler. Bunun dışında, suçluluk duygusu aşılama, yalan söyleme ve gerçekleri manipüle etme gibi stratejilerle de sizi etkisi altına almaya çalışabilirler.

        BİR ANDA TERK ETME (DISCARDING)

        Bazı narsistler kontrolü kaybettiklerinde aniden ilişkiyi bitirebilirler. Hiçbir açıklama yapmadan sizi hayatlarından çıkararak bir başkasına yönelebilirler. Bu durum sizi çaresiz ve terk edilmiş hissettirebilir, ancak unutulmamalıdır ki bu, narsistin kendi sorunlarının bir sonucudur.

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        SUSKUNLUK VE SESSİZ TEDAVİ (SILENT TREATMENT)

        Bir narsist, sizi cezalandırmak ve manipüle etmek amacıyla tamamen sessizliğe bürünüp sanki hiç var olmamışsınız gibi davranabilir. Bu durum, bireyin kendisini değersiz hissetmesine neden olabilir. Ancak bu, bir kontrol mekanizmasıdır ve narsistin tekrar güç kazanma çabasını gösterir.

        ÜÇLÜ OYUN (TRIANGULATION)

        Narsistler, ücüncü bir kişiyi kullanarak sizi manipüle etmeye çalışabilirler. Örneğin, yeni bir romantik ilgiyi göz önünüze getirerek sizi kıskandırmaya ve yetersiz hissettirmeye çalışabilirler.

        KARALAMA KAMPANYASI (SMEAR CAMPAIGN)

        Narsistler, itibarınızı zedelemek ve sizi yalnız bırakmak için hakkınızda asılsız söylentiler yayabilirler. Bu, başkaların gözünde sizi güvensiz ve itibarsız hale getirme stratejisidir.

        AŞIRI SEVGİ GÖSTERİSİ (LOVE BOMBING)

        Eğer narsistin diğer manipülasyon teknikleri işe yaramazsa, "love bombing" olarak bilinen aşırı ilgi ve sevgi gösterileri ile sizi tekrar ilişkiye çekmeye çalışabilirler. Ancak bu da bir manipülasyon yöntemidir ve uzun vadede devam etmez.

        SUÇLAMALARI YANSITMA (PROJECTION)

        Narsistler, kendi hatalarını ve kusurlarını başkalarına yansıtarak suçu sizin üzerinize yıkabilirler. Bu, sizi savunmaya geçirmek ve dikkatinizi gerçek sorundan uzaklaştırmak için kullanılan bir taktiktir.

        Kaynak: Mystical Raven, Marriage

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