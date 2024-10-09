Gerçek taktikler sanal dünyada

Electronic Arts, EA SPORTS FC 25'i yayınladı. PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC ve Nintendo Switch'te oyuncular sahaya çıktı!

FC 25'te ilk göze çarpan yenilikler FC IQ ve Rush modu. FC IQ ile taktik ekranı baştan aşağı değiştirildi. Teknik direktörlerin gerçek hayatta sahada uyguladığı taktikleri kullabileceğiniz gibi kendiniz de taktikler oluşturabiliyorsunuz. Taktik bölümünde dizilişlerin yanında oyuncu rollerine önem verilmiş. Kullandığınız futbolcuların mevkisine ve özelliklerine göre seçimler yaparak futbolcuların verimini artırabiliyorsunuz. Oyunda kullanabileceğiniz 31 farklı oyuncu rolü yer alıyor. Örneğin forvet oyuncunuza Öncü Forvet, Gol Makinesi, Sahte 9 ve Hedef Forvet rollerini verebiliyorsunuz.

Taktiklerdeki bu değişim oynanabilirliği de etkiliyor. Örneğin pas atmak eskisinden daha zor. Oyuncunun sahadaki pozisyonuna göre eskiden olduğu gibi pasları istediğimiz yere gönderemiyoruz. Baştan biraz zorlayıcı olsa da gerçek futbola olan benzerliği olumlu değerlendirilebilir. Geçtiğimiz serilerde sürekli topu kanattan kanata atarak rakipten 'kaçmak' pek mümkün değil. Doğru pozisyon alıp doğru açılarla pas atmanız gerekiyor.

ÖDÜLLER İÇİN DAHA FAZLA SÜRE OYUNDA KALMANIZ GEREKİYOR

Oyunun en çok rağbet gören bölümlerinden Ultimate Team modu ile diğer modlar arasında bir bağ kurulmuş. Ultimate Team'de daha fazla ödül toplayabilmek için Rush, Clubs, Teknik Direktör Kariyeri ve Futbolcu Kariyeri modlarını da oynamanız gerekiyor. Hali hazırda oyuncuların ödül toplayabildiği Squad Battles, Rivals ve Champions modlarıyla birlikte eklenen bu yeni görevler oyuncular için biraz yorucu olabilir.

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE GALATASARAY İLE ANLAŞMA YAPILDI

Türk oyuncular için iyi bir haber... EA, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile iş birliğine gitti. Fenerbahçe'nin stadı Ülker Stadyumu ve Galatasaray'ın stadı Rams Park oyuna dahil edildi. Beşiktaş ile yapılan anlaşmanın biraz daha geç olması nedeniyle Tüpraş Stadı henüz oyunda yok ancak güncellemeler ile Beşiktaş'ın stadının da oyuna eklenebileceği konuşuluyor.