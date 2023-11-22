SQUİD GAME: THE CHALLENGE YAYINLANDI!

Netflix'in en çok izlenen aynı isimli dizisinin gerçek hayat uyarlaması olan Squid Game The Challenge'da 456 yarışmacı dünya televizyon tarihindeki en büyük para ödülü olan 4,56 milyon doları kazanmak için çocuk oyunlarını oynayacak.

İlk beş bölümü 22 Kasım itibarıyla yayınlanan Squid Game The Challenge'ın diğer dört bölümü 29 Kasım'da severleriyle buluşacak. Programın final bölümü ise 6 Aralık'ta izleyici karşısına çıkacak.