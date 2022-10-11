- Yapay etin insan vücudunda ne gibi etkileşimlere yol açacağı bilinmiyor çünkü henüz etin kendisi tam olarak çözülmüş değil.

- Yapay et, gerçek etin üretim oranlarına gelene kadar daha pahalı olacak.

- Yapay et de tıpkı gerçek et gibi pişirilebilir, baharat eklenebilir ancak kuru olacağı bir gerçektir. Kas hücrelerinden oluşan yapay ette herhangi bir yağ hücresi bulunmayacak. İleride, kas karışımına yağ hücresi eklendiğinde bu problemin de önüne geçilebilir.