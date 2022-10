YAPAY ET NEDİR?

Laboratuvar ortamında hayvan hücresinden çoğaltılarak üretilen ete “yapay et” veya “hücre kökenli et” adı verilmiştir.

YAPAY ET NASIL YAPILIR?

Keçi, sığır, dana, tavuk gibi etinin tüketildiği hayvanlardan kök kücreler alınıyor. Alınan bu hücreler; aminoasit, glikoz, vitamin ve minerallerden oluşan bir çözelti ile karıştırılıyor.

Çözelti, biyoreaktörlere karıştırılıyor ve bu çözelti, ortaya kas hücrelerinin çıkmasını sağlıyor. Bu kas hücrelerine, "yapay et" deniyor.

Gerçek etin savunucuları olan et üreticileri ve Amerikan Et Bilimi Derneği üyeleri yapay eti, "kültür dokusu" olarak tanımlarken, aktivist dernekler ise yeni kavrama "temiz et" demeyi tercih ediyor.