5 dolara satın aldı... Gerçek değerine inanamadı

ABD'nin California eyaletinde yaşayan Loren Krytzer, araba kazasında bacağını kaybetti... Üstelik doktor kontrollerine bile gitmekte zorlanan Krytzer'ın bakması gereken çocukları vardı ve parası yoktu. Aynı zamanlarda büyükannesi vefat eden adam aileden kimsenin istemediği eski bir battaniyeyi miras olarak aldı. Ancak "Bu kirli şeyi istemiyorum" diyen kız kardeşi daha sonra çok pişman olacaktı. Çünkü Loren bir programda battaniyenin antika olduğunu ve yarım milyon dolar olduğunu öğrendi. Üzerine oturduğu battaniye ile programdaki battaniyenin aynı olduğunu gören Loren şoke oldu. Müzeyedeye battaniyeyi gösteren adam, Navaho (Kızılderili halkı) battaniyesinin 1.5 milyon dolar değerinde olduğunu öğrendi.