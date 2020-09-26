5 dolara satın aldı... Gerçek değerine inanamadı

İngiltere'de Andy Fields adlı bir iş insanı Las Vegas'taki garaj satışında 5 dolara bir skeç satın aldı. Fields, çizimin arkasındaki imzayı fark edince eserin Andy Warhol'a ait olduğu belirlendi. Bir değerleme uzmanı iş insanına eskizin yaklaşık 2 milyon dolar değerinde olabileceğini söyledi ancak Fields eseri satmak istemedi.
Hurda alım satımı yapan bir kişi, kar edeceğini umarak bit pazarından 14 bin dolara altın yumurta satın aldı... Ancak yumurtanın daha Rus Hanedanlığı için yapılmış kayıp Faberge yumurtalarından olduğunu keşfetti. Yumurtanın orijinal olduğunu doğrulayan hurdacı, ismi açıklanmayan birine bu değerli parçayı sattı. Nadir parçanın fiyatı açıklanmadı. Ancak uzmanlar, yumurtanın 20 milyon dolar değerinde olduğunu tahmin ediyor.
ABD'nin California eyaletinde yaşayan Loren Krytzer, araba kazasında bacağını kaybetti... Üstelik doktor kontrollerine bile gitmekte zorlanan Krytzer'ın bakması gereken çocukları vardı ve parası yoktu. Aynı zamanlarda büyükannesi vefat eden adam aileden kimsenin istemediği eski bir battaniyeyi miras olarak aldı. Ancak "Bu kirli şeyi istemiyorum" diyen kız kardeşi daha sonra çok pişman olacaktı. Çünkü Loren bir programda battaniyenin antika olduğunu ve yarım milyon dolar olduğunu öğrendi. Üzerine oturduğu battaniye ile programdaki battaniyenin aynı olduğunu gören Loren şoke oldu. Müzeyedeye battaniyeyi gösteren adam, Navaho (Kızılderili halkı) battaniyesinin 1.5 milyon dolar değerinde olduğunu öğrendi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Debra Goddard 33 yıl önce ikinci el eşya pazarından 10 pounda bir yüzük aldı. Annesi dolandırıcılara büyük miktarda para kaptırınca Goddard yüzüğü birkaç yüz pound tutmasını umarak bir kuyumcuya götürdü ve orada yüzüğün 25.27 karat ve 740 bin pound değerinde olduğunu öğrendi. Bir yardım derneğinde çalışan ve koruyucu anne olan Goddard, müzayede evi Sotheby's'de açık artırmada satılan yüzükten 607.900 dolar kazandı.
1776'da, Bağımsızlık Bildirgesi'nin 500 nüshası basıldı ve 23 nüshanın hala var olduğu biliniyordu. Aynı yıl, Philadelphia'daki bir adam, çerçevesini beğendiği için bir bit pazarından 4 dolara eski bir resim satın aldı. Çerçeve yanlışlıkla kırılınca resmin arkasında Bağımsızlık Bildirgesi'nin kopyası gibi görünen bir belge keşfetti. Daha sonra belge müzayedede 2.42 milyon dolara satıldı.
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