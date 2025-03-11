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        Haberler Dünyadan George Clooney saçını boyattı, artık saçı beyaz değil - magazin haberleri

        George Clooney saçını boyattı

        Oscar'lı oyuncu George Clooney, Broadway gösterisi için beyaz saçlarına veda ederek kumral oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 12:06 Güncelleme: 11.03.2025 - 12:14
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        Hollywood'un ünlü yıldızı George Clooney, insan hakları avukatı olan İngiliz eşi Amal Clooney ile Manhattan’da bir Fransız restoranından çıkarken görüntülendi. Amal Clooney, gülümserken objektiflere yansıdı, ancak George Clooney, eşinin yanından hızla uzaklaşarak otomobiline binerken görüldü.

        Kameralardan kaçmaya çalışır gibi bir hali olan George Clooney'nin saç rengindeki değişim dikkat çekti.

        63 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, yıllardır beyaz haliyle görmeye alışık olduğumuz saçlarını kumrala çevirmişti.

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        George Clooney'nin saçını boyatmasının, Broadway'de 'Good Night, And Good Luck' adlı gösteriye çıkacak olmasıyla ilgili olduğu öğrenildi.

        Kısa süre önce New York Times'a verdiği röportajda George Clooney, saçlarını boyamak için heyecan duymadığını, eşi Amal'ın da bu konuda istekli olmadığını itiraf etmişti. Ünlü oyuncu; "Eşim bundan nefret edecek. Çünkü yaşlı bir adamı saçını boyaması kadar daha yaşlı gösteren başka bir şey yok" ifadesini kullanmıştı.

        Alexander ve Ella adlarında 7 yaşında ikizleri olan George Clooney ayrıca; "Çocuklarım durmaksızın gülecekler bana" diye eklemişti. Clooney, 'Good Night, and Good Luck' oyununun prömiyerine yarın çıkacak. Oyun, 3 Nisan'dan itibaren seyirciyle buluşacak.

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        #George Clooney
        #Beyaz saç
        #boyalı saç
        #saç boyası
        #Amal Clooney

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
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