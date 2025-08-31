George Clooney'nin Venedik Film Festivali hayal kırıklığı

George Clooney, sinüs enfeksiyonu nedeniyle Venedik Film Festivali'ndeki etkinliklere katılamadı. 64 yaşındaki oyuncu, doktorlarının dinlenmesi tavsiyesi üzerine yeni filmi 'Jay Kelly' için yapacağı basın toplantısını kaçırdı.

George Clooney, yönetmen Noah Baumbach'ın film için yapacağı basın toplantısını da beklenmedik bir şekilde yarıda kesti, filmin oyuncu kadrosu ve ekibiyle akşam yemeğine katılmadı.

Basın toplantısı moderatörü, ünlü oyuncunun gündüz yapılan fotoğraf çekimine katılmayacağını duyururken; "George Clooney'nin ciddi ve kötü bir sinüs enfeksiyonu var. Umarız bu gece kırmızı halıda olur" dedi.

Filmdeki rol arkadaşı Adam Sandler, "Film yıldızları da hastalanır" derken, Laura Dern de "George burada olamayacak kadar perişan durumda" diye ekledi.

The Hollywood Reporter'a konuşan kaynaklar, Clooney'nin kendini iyi hissetmediğini ve filmin dünya prömiyerinin de yapılacağı yoğun günün öncesinde dinlenmesinin tavsiye edildiğini söyledi.

Hollywood efsanesi, doktor tavsiyesiyle dinlenmesinin ardından, önceki gece filminin kırmızı halısındaydı. 47 yaşındaki eşi Amal Cloney ile birlikte kırmızı halıda gülümseyerek poz verdi.

İki çocuk sahibi Clooney çifti, galanın ardından Venedik'ten ayrılırken görüntülendi. İtalyan şehrinde iyileşmeye çalışan George Clooney, sağlığına kavuşmuş şekilde kameralara poz verirken, eşiyle birlikte deniz taksiye bindi ve havaalanına gitti.