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George Clooney günlük 35 milyon dolarlık teklifi reddetmiş!

60 yaşındaki ünlü aktör George Clooney, sektörde geçirdiği uzun süre boyunca 500 milyon dolarlık bir servet yapmıştı. Yeteri kadar parası olduğunu dile getiren Clooney, "Bir keresinde bir hava yolu şirketinin reklam filminde oynamam karşılığı tek bir gün için 35 milyon dolar teklif edildi. Geldim, evde eşim Amal ile konuştum. İkimiz de bu paraya çalışmaya değmeyeceğini düşündük ve teklifi reddettim" açıklamasını yaptı

04.12.2021 - 12:56 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Amerikalı yönetmen ve oyuncu George Clooney (60), artık birçok kişi için servet sayılabilecek ödemeler önerilen projeleri bile elinin tersiyle itiyor. Clooney, yakın zamanda böyle bir deneyim yaşadığını da verdiği röportajda açıkladı.

  • Yakında gösterime çıkacak olan "The Tender Bar" adlı filminin tanıtım faaliyetleri kapsamında The Guardian'a konuşan George Clooney, "Şu anda yeteri kadar paranız olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi.

  • GÜNLÜK 35 MİLYON DOLARLIK TEKLİFİ REDDETMİŞ!

    Öncelikle, "Evet" diyerek, yeteri kadar parası olduğunu dile getiren ünlü oyuncu, ardından, "Bir keresinde bir hava yolu şirketinin reklam filminde oynamam karşılığı tek bir gün için 35 milyon dolar teklif edildi. Geldim, evde eşim Amal ile konuştum. İkimiz de bu paraya çalışmaya değmeyeceğini düşündük ve teklifi reddettim." şeklinde konuştu.

  • "PARA İÇİN UYKUMUN BİR DAKİKASINI BİLE FEDA ETMEM"

    Clooney, yapacağı iş onun uykusundan bir dakika bile çalacaksa o işi yapmaya değmeyeceğini yani para için bir dakikalık uykusunu bile feda etmeyeceğini de sözlerine ekledi.

  • İKİSİNİN DE BÜYÜK BİR SERVETİ VAR

    George Clooney-Amal Clooney çifti, 2014 yılında İtalya'da gösterişli bir törenle hayatlarını birleştirmişti. İkilinin Ella ve Alexander adlı ikizleri bulunuyor.

    Çalışma konusunda rahat davranan Clooney'in eşi Amal Clooney de adını uluslararası alanda duyurmuş bir avukat. Çiftin bireysel servetleri ise hatırı sayılır düzeyde.

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