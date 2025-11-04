George Clooney: Gençken hep haklı olmak istiyordum

George Clooney, yaşı ilerledikçe kendisinde fark ettiği değişiklikleri anlattı. CBS kanalında bir yayına katılan 64 yaşındaki ABD'li oyuncu, yaşlanmayı ne kadar düşündüğü sorulduğunda; "Yaşlanmak ya da ölüm, iki seçenek bunlar, değil mi? Benim için sorun değil. Kendimi daha sağlam hissediyorum. Kesinlikle daha az öfkeliyim" yanıtını verdi.

"Gençken her konuda haklı olmak istiyorsun" diyen George Clooney, örnek olarak, eşi Amal Clooney ile 10 yılı aşkın evliliklerine rağmen hiç tartışmamalarına atıfta bulundu.

"Herkes bunu söylediğimde sinirleniyor ama Amal ve ben hiç kavga etmedik. Hiç tartışmadık" diyen George Clooney; "Bunun bir kısmı da hayatımın, duvarı kırmızıya boyamak istese bile umursamadığım bir noktasında olmamdan kaynaklanıyor. Hayatta öyle bir noktaya geliyorsunuz ki, 'Bu neden bir tartışma veya kavga konusu olsun ki?' diyorsunuz" ifadesini kullandı. Ünlü oyuncu; "Daha gençken böyle olur muydu, bilmiyorum. Sanıyorum şimdi 'Önemli değil' dediklerimi o zaman dışa vururdum" diye ekledi.

2013'te ortak bir arkadaşları vasıtasıyla tanışan George Clooney ile 47 yaşındaki avukat ve insan hakları aktivisti Amal Clooney, Eylül 2014'te evlendi. Çiftin 8 yaşında Alexander ve Ella adında ikiz çocukları var.