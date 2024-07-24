George Clooney'den yeni Joe Biden açıklaması

George Clooney yazısında şu ifadeleri kullanmıştı; "Bunu söylemek çok yıkıcı ama 3 hafta önceki bağış toplama etkinliğinde gördüğüm Biden, 2010'daki muhteşem Biden değildi. 2020'deki Biden bile değildi. Yorgun muydu? Evet. Soğuk algınlığı mı geçiriyordu? Belki. Ama parti liderlerimiz artık bize 51 milyon kişinin televizyon tartışmasında gördüğü şeyin gerçek olmadığını söylemeyi bıraksın. İkinci bir Trump dönemi fikri hepimizi o kadar korkutuyor ki, her uyarıyı görmezden gelmeyi tercih ediyoruz."