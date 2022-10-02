"BENCE KENDİ ADINI SÖYLEMEK İSTEDİ"

Yakın arkadaşı Pitt ile ilgili espri yapan 61 yaşındaki aktör, "Bence ilk başta kendi adını verdi ama sonra birisi 'Bir daha deneyelim ama kendini söyleme' deyince cevabını değiştirdi" dedi.