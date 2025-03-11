Garanti BBVA’nın geleneksel Bahar Konserleri mart ayında müzikseverlerle buluşuyor. Bahar konserlerinin ilk döneminde, cazdan folk müziğe, deneysel rock’tan elektronik tınılara uzanan geniş bir repertuvarla, yerli ve uluslararası sanatçılar sahne alacak. İstanbul’un önde gelen müzik mekânları, Nardis Jazz Club, Blind ve Salon İKSV’de gerçekleşecek konserlerde Geordie Greep, Sibel Köse Season Project, Marian Petrescu Band ve Timber Timbre gibi isimler sahne alacak.

Deneysel rock sahnesinin sıra dışı sesi: Geordie Greep

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İngiliz deneysel rock grubu Black Midi'nin eski solisti ve gitaristi Geordie Greep, 19 Mart'ta Blind İstanbul'da sahne alacak. 2024 yılında yayımladığı ilk solo albümü The New Sound ile dikkat çeken Greep, caz füzyonundan avangart rock'a uzanan geniş bir yelpazede müzikal deneyler sunuyor. Kendine özgü vokal tarzı ve teatral sahne performanslarıyla tanınan sanatçı, dinleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor.

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Caz sahnesinin usta sesi: Sibel Köse

Türkiye'nin önde gelen caz vokalistlerinden Sibel Köse, 22 Mart'ta Nardis Jazz Club'ta "Season Project" adlı özel performansıyla sahne alacak. Kariyeri boyunca unutulmaz performanslara imza atan ve caz eğitimine katkılarıyla tanınan Köse, bu projede mevsimlerin ruhunu yansıtan seçkin bir repertuvar sunacak. Galata'da bulunan ve 20 yılı aşkın süredir cazın nabzını tutan Nardis Jazz Club, bu özel geceye ev sahipliği yapacak.

Piyanoda virtüözlük: Marian Petrescu Band

Romanya doğumlu caz piyanisti Marian Petrescu, 10-11 Nisan tarihlerinde Nardis Jazz Club’ta sahne alacak. Dört yaşında piyano çalmaya başlayan ve 15 yaşında Pori Jazz Festivali'nde sahne alarak caz dünyasına adım atan Petrescu, klasik müzik eğitiminin yanı sıra cazdaki üstün tekniği ve dinamik yorumlarıyla tanınıyor. Oscar Peterson’a olan hayranlığıyla bilinen sanatçı, 2010 yılında yayımladığı Thrivin’ – Live at Jazz Standard albümüyle büyük beğeni topladı. Ustalıkla yorumladığı eserlerle Petrescu, dinleyicilere unutulmaz bir caz akşamı yaşatacak.

Sinematik folk sounduyla: Timber Timbre

Kanadalı folk müzik grubu Timber Timbre, 11 Nisan’da Salon İKSV’de sahne alacak. Taylor Kirk liderliğindeki grup, blues, rock, caz, pop ve elektronik unsurları harmanlayarak gizemli ve sinematik bir atmosfer yaratıyor. 2009 yılında yayımladıkları kendi adlarını taşıyan albümleriyle çıkış yapan Timber Timbre, Magic Arrow ve Black Water gibi parçalarıyla tanınıyor. Son albümleri Lovage’ı 2023’te dinleyicileriyle buluşturan grup, 20. yıllarını kutladıkları bu özel konserde, kendine has tınılarıyla dinleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak