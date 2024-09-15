Genoa: 1 - Roma: 1 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 4. haftasında Genoa ile Roma kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.
İtalya Serie A'nın 4. haftasında Genoa sahasında Roma'yı ağırladı. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Roma'nın golünü 37. dakikada Artem Dovbyk kaydederken; Genoa bu gole 90+6'da Koni De Winter'la karşılık verdi.
Bu sonucun ardından Genoa 5 puana yükseldi, ligde galibiyetle tanışamayan Roma ise 3 puana ulaştı.
Ligin 5. haftasında Roma sahasında Udinese'yi ağırlayacak. Genoa ile Venezia'ya konuk olacak.