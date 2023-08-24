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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Genk: 2 - Adana Demirspor: 1 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Genk: 2 - Adana Demirspor: 1 MAÇ SONUCU

        Temsilcimiz Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Genk'e uzatmada yediği golle 2-1 mağlup oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 23:19 Güncelleme: 24.08.2023 - 23:19
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        Adana Demirspor uzatmada yıkıldı
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Adana Demirspor deplasmanda Genk ile karşılaştı. Adana Demirspor 1-0 öne geçtiği maçta rakibine 2-1 mağlup oldu.

        Genk'in golleri 77. dakikada Toluwalase Arokodare ve uzatma bölümünde Daniel Munoz'dan geldi.

        Adana Demirspor'un tek golü 47. dakikada Emre Akbaba kaydetti.

        Karşılaşmanın rövanşı 31 Ağustos Perşembe günü Adana'da oynanacak.

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