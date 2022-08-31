Geniz akıntısı neden olur ve nasıl geçer?

Geniz Akıntısı Nedir?
Hemen hemen herkesin başına gelebilen bir durum olan bu akıntı toplumda yaygın görülmektedir. Burun ve boğaz kısmında bulunan bezler, burun zarlarını nemlendirmekte ve enfeksiyonlar ile savaşmaktadır. Ayrıca yabancı maddeleri filtrelediği de bilinmektedir. Fakat bazen bireyler çeşitli nedenlerden dolayı fazla mukus üretmektedir. Üretilen bu mukusun boğazın arkasında biriktiği de hissedilebilmektedir. Aynı zamanda mukusun burundan boğaza doğru aktığı da hissedilebilmektedir. Fazladan üretilen mukusun aşağı doğru akmasına ise geniz akıntısı denilmektedir. Üst solum yolu rahatsızlıklarından dolayı oluştuğu gözlemlenmektedir. Genelde bu nedenden dolayı oluşsa da farklı nedenlerden dolayı da kaynaklanabilmektedir. Kişileri oldukça rahatsız eden bu durum için evde geniz akıntısı tedavisi de merak edilenler arasında yer almaktadır.
Geniz Akıntısı Neden Olur?
Geniz akıntısı birçok farklı nedenden dolayı ortaya çıkabilen bir sorundur. Bu nedenlerden en sık rastlanılanı ise alerjik durumlardır. Yaygın olan bir diğer neden ise septum olarak bilinmektedir. Kişinin burun delikleri arasında yer alan kıkırdak, bir yöne doğru eğilmeye başlamaktadır. Böylelikle burun deliklerinin alanı küçülmektedir. Böylelikle de septum nedeniyle geniz akıntısı oluşmaktadır.
Geniz Akıntısı Nasıl Geçer?
Akıntının giderilmesi için öncelikle neden dolayı kaynaklandığının bilinmesi gerekmektedir. Soğuk algınlığından dolayı ise bazı ilaçlar ve istirahat ile tedavisi gerçekleştirilmektedir. Ayrıca bol su içilmesi önerilmektedir. Sıcak çorba gibi içeceklerinde bu duruma iyi geldiği gözlemlenmektedir. Bununla birlikte uyku öncesinde yastığın yükseltilmesi önerilmektedir. İbrahim Saraçoğlu geniz akıntısı tedavisi için adaçayı kürünün uygulanmasını tavsiye etmektedir.
Geniz Akıntısına Ne İyi Gelir?
Geniz akıntısına iyi gelen şeyler şu şekilde sıralanmaktadır:
- Sıvı tüketimine önem verilmeli
- Süt ürünlerinden bir süre kaçınılmalı
- Tuzlu su ile düzenli olarak gargara yapılmalı
- Buhar banyosu yapılmalı
- Bal ve zencefil tüketimine önem verilmeli
- Limon tüketimi arttırılmalı
- Bitki çayı içilmeli
Geniz Akıntısı Kesin Çözüm Yolları
Birçok kişinin başına gelen, yaygın bir durum olan geniz akıntısı için farklı öneriler bulunmaktadır. Genelde soğuk algınlığından dolayı ortaya çıktığı bilinmekte ve buna yönelik bazı yöntemler uygulanmaktadır. İlk olarak kişinin sıvı tüketimine, aldığı besinlere dikkat etmesi gerekmektedir. Sıcak şeyleri tüketmeye özen göstermesi önerilmektedir. Bunun yanında bir doktora muayene olması daha iyi bir sonuç elde edilmesini sağlamaktadır. Özellikle uzun süren ve geçmeyen bir durumda doktora başvurulması ve ilaç tedavisine başlanması önerilmektedir.
Evde Geniz Akıntısı Tedavisi
Geniz akıntısını evde yapılabilecek bazı yöntemler geçirebilmektedir. Bunlardan ilki adayı kürüdür. İbrahim Saraçoğlu tarafından önerilen bu kür düzenli bir şekilde gerçekleştirildiğinde fayda görülmektedir. Bunun yanında bazı besinlerin tüketimine önem verilmesi gerekmektedir. Bu besinler arasında ise şunlar yer almaktadır:
- Sarımsak
- Limon
- Adaçayı
- Elma sirkesi
- Bal
- Zencefil
- Ananas suyu
- Nane yağı
- Lavanta yağı
- Yeşil çay
- Portakal suyu
Düzenli bir tüketim yapılmasına rağmen geniz akıntısı uzun süre devam ediyorsa mutlaka uzaman bir hekime başvurulması gerekmektedir.
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