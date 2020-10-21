Kimler Risk Altında?

Kahramanoğlu, risk altındaki bireyler hakkında şöyle konuştu: “Erken yaşta âdet görmeye başlamak veya menopoz dönemine geç girmek, daha uzun süre östrojen hormonuna maruz kalmaya sebep olacağından, rahim kanseri riskini artırmaktadır. Bunun yanı sıra obezite, rahim kanseri için başlıca risk faktörü. Cilt altındaki yağ dokusunun fazla olması nedeniyle, bu bölgede üretilen östrojen hormonu bu kadınlarda rahim kanseri risk artışına yol açmaktadır. Rahim kanseri olan kadınlarda tip II diyabet, daha fazla görülmektedir” dedi.