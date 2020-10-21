Rahim kanserinin nadiren hiçbir belirti vermeden de ilerleyebileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Kahramanoğlu, “Belirtilerden bir veya daha fazlasını yaşayan kadınlar, erken tanı ve tedavi açısından, kesinlikle bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına muayene olmalıdır.” yorumunda bulundu.
Kimler Risk Altında?
Kahramanoğlu, risk altındaki bireyler hakkında şöyle konuştu: “Erken yaşta âdet görmeye başlamak veya menopoz dönemine geç girmek, daha uzun süre östrojen hormonuna maruz kalmaya sebep olacağından, rahim kanseri riskini artırmaktadır. Bunun yanı sıra obezite, rahim kanseri için başlıca risk faktörü. Cilt altındaki yağ dokusunun fazla olması nedeniyle, bu bölgede üretilen östrojen hormonu bu kadınlarda rahim kanseri risk artışına yol açmaktadır. Rahim kanseri olan kadınlarda tip II diyabet, daha fazla görülmektedir” dedi.
Meme kanseri geçirmiş olan kadınların, tedavi sürecinde kullandıkları bazı ilaçlar sebebiyle daha fazla risk barındırdığını, ailesinde bağırsak kanseri geçirmiş olan kişilerin de rahim kanseri açısından riskli grupta yer aldığını söyleyen Kahramanoğlu, hormonal değişikliklerin ve ilerleyen yaşın da rahim kanseri riskini artırdığını sözlerine ekledi.
Rahim Kanseri Teşhisi Nasıl Yapılır?
Rahim kanserinin teşhisi hakkında açıklamalarda bulunan Kahramanoğlu, “Rahim kanseri şüphesiyle doktora başvuran bireylere öncelikle pelvik muayene yapılır. Kanser şüphesinin oluşması durumunda ise, tanının saptana bilmesi için endometrial dokudan örnek alınması ve mikroskop altında incelenmesi gerekir.
Tanı yöntemleri arasında yer alan endometrial biyopside; İnce flexible bir tüp yardımıyla rahim içerisine girilerek vakum yaratılır ve doku örneklemesi yapılır. Endometrial biyopsinin yanı sıra “histeroskopi” adını verdiğimiz yöntemden de yararlanılır.
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