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Haberler Kripto Para Genesis'ten iflas koruma başvurusu: Bitcoin etkilendi mi?

Genesis'ten iflas koruma başvurusu

Kripto para firması Genesis beklendiği gibi iflas koruma başvurusunda bulundu. Bu gelişme zaten önceden fiyatlandığı için kripto paralarda önemli bir hareket yaratmadı. Bitcoin 21.000 dolar civarındaki seyrini sürdürdü

Giriş: 20.01.2023 - 15:09 | Güncelleme: ABONE OL
Genesis'ten iflas koruma başvurusu: Bitcoin etkilendi mi?
HABERTURK.COM / Ajanslar

Kripto para aracı ve kredi kurumu Genesis Capital iflasa karşı korunma başvurusunda bulundu.

Madde 11 kapsamındaki iflasa karşı korunma başvurusu dün New York Güney Bölge Mahkemesi'ne yapıldı.

Genesis Capital'ın ana hissedarı Digital Currency Group, içinde bulunulan likidite krizinin aşılması için bir süreden bu yana kreditörler ile gizli görüşmeler yürütüyordu ve nakit temin edilememesi halinde iflas başvurusu yapılmasının gerekeceğini belirtiyordu.

FTX'E KREDİ SAĞLAMIŞTI

FTX ve FTX ile beraber iflas eden Alameda Research'e kredi sağlayan Genesis sene başında işgücünü yüzde 30 azaltma kararı aldığını açıklamıştı.

The Wall Street Journal yaklaşık 3 hafta önce Genesis'in iflas başvurusunda bulunmaya hazırlandığını bildirmiş, şirket ise henüz alınmış bir karar olmadığını bildirmişti.

PİYASA ETKİLENMEDİ

Dolayısıyla Genesis'in iflas koruma başvurusu piyasalarda büyük bir şok yaşatmadı. Bitcoin gün içerisinde 21.175 doları görmesinin ardından TSİ 15.00 itibarıyla 20.970 dolara çekildi. Son gerilemeye rağmen günlük olarak yüzde 1 değer kazandı.

Ethereum ise yüzde 'lik yükselişle 1.550 dolara çıktı.

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