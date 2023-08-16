General Mobile yeni akıllı mobil ürün gamını tanıttı

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Önde gelen yerli teknoloji firmalarından General Mobile, gerçekleştirdiği "GücüSerbestBırak" konseptli lansmanında yeni ürünlerini tanıttı. Markanın en yeni iki akıllı telefonu GM Phoenix 5G ve GM 24 Pro ürünlerini kullanıcılarının beğenisine sunan General Mobile lansmanında genişbant çözümlerine, akıllı ev ürünlerine ve giyilebilir aksesuarlarına da yer verdi.

"İŞ MODELİ HER GEÇEN GÜN GELİŞTİRİLİYOR"

Basın toplantısında konuşma gerçekleştiren General Mobile Strateji ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner, “General Mobile olarak 2005 yılından bu yana sürdürdüğümüz başarılı iş modelimizi, genişleyen tüketici trendleri, gelişen teknolojiler ve dönüşen iş modelleri ile birlikte biz de her geçen gün geliştiriyor ve genişletiyoruz. Bu doğrultuda akıllı telefonla ile yakaladığımız başarıyı, bir teknoloji ekosistemi oluşturmak noktasında da sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

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HİNDİSTAN'DA %25 PAZAR PAYI HEDEFİ

Genişbant ürünlerine de değinen Cihaner, “General Mobile markamızın teknoloji ekosistemi dönüşümünü sağlayarak 360 derece fayda odaklı bir yapı tasarlıyoruz ve 5G inisiyatifi bunun en önemli parçalarından birisi. Bu doğrultuda merkezi Tayvan’da bulunan dünyanın en büyük elektronik üreticisi Foxconn ile güçlerimizi birleştirdik. 5G genişbant ve sabit genişbant ürünlerini Foxconn ile birlikte geliştiriyor ve tüm dünyaya satışını gerçekleştiriyoruz. Yakın zamanda Hindistan’ın en büyük mobil operatörlerinden biri ile anlaşma sağladık. Yıllık 9 milyon adet ile Hindistan’da %25 pazar payına ulaşacak bu anlaşma ile birlikte ayda 750 bin adet General Mobile Wi-Fi 6 Home Gateway ürünü satışını gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

200 MP AI MATRİX KAMERAYA SAHİP

Tanıtımı gerçekleştirilen GM Phoenix 5G'nin, AMOLED teknolojisine sahip 3D kavisli ekranıyla 1 milyardan fazla renk uzayı ile yüksek renk doğruluğu sağladığı vurgulandı. 120Hz ekran yenileme hızıyla yüksek grafik performansı sunduğu da belirtilen yeni modelin 6.78" FHD+ geniş ekranı sayesinde her detayı daha net ve daha gerçekçi deneyimlemenize olanak tanıdığı ve Schott Xensation 0.55mm güçlendirilmiş cam korumasıyla satışa sunulduğu açıklandı.

GM Phoenix 5G, 200MP AI Matrix kamerasının yanı sıra, geniş açı, makro ve derinlik kameralarıyla dört arka kameraya sahip olan GM Phoenix 5G ayrıca 16MP ön kameraya da sahip.

Yeni modelin kalbinde ise MediaTek Dimensity 7050 5G işlemci bulunyor. 8 çekirdekli işlemcisi ve 16GB’a varan RAM teknolojisine sahip olan model, 66W ultra hızlı şarj özelliğiyle de dikkat çekiyor.

15 Ağustos’ta tanıtılan GM Phoenix 5G, generalmobile.com’a özel GM Pods 3 Pro veya GM Watch hediyesi ile ön siparişe açıldı. GM Phoenix 5G, 31 Ağustos itibariyle kullanıcılarıyla buluşacak.

İNCE VE HAFİF GÖVDE

GM 24 Pro modeli ise 7.96mm'lik ince gövdesi ve hafifliği ile ön plana çıkan bir model olmayı hedefliyor. 6.7" FHD+ boyutlu ekranını AMOLED teknolojisiyle donatan model, 120Hz ekran yenileme hızı sunuyor.

Mediatek Helio G99 işlemcisiyle oyunları, uygulamaları ve çoklu görevleri akıcı bir şekilde yönetmeyi hedefleyen GM 24 Pro, 16GB’a varan RAM ile performansı üst seviyelere çıkarıyor. 256GB hafızası bulunan GM 24 Pro, ayrıca 1TB’a kadar da MicroSD kart desteği de sunuyor. 5000mAh pil ömrü ve 33W hızlı şarj ile de önemli bir özellik sunan yeni akıllı telefon, 108MP AI Süper Piksel Modu ile fotoğraf detayında da öne çıkmayı hedefliyor.