ÖSYM KPSS Lisans sınav soruları yayınlandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, adayların, 12-13 Eylül'de yapılan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Testlerinin temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına, kurumun internet sitesinden T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle ulaşabilecekler.

GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK KPSS SORULARI

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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet

adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. KPSS lisans sonuçları 22 Ekim’de erişime açılacak.