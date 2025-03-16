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        Haberler Dünyadan Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa'nın vasiyeti ortaya çıktı: 80 milyon dolarlık mirasta çocuklarının adı yok - magazin haberleri

        Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa'nın vasiyeti ortaya çıktı

        Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa'nın şubat ayında evlerinde ölü bulunmalarının ardından vasiyetleri açıklandı. 80 milyon dolarlık serveti olan Hackman'ın önceki evliliğinden olan üç kızının adının vasiyetnamede geçmediği, bunun da büyük bir hukuk savaşına yol açabileceği düşünülüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2025 - 10:39 Güncelleme: 16.03.2025 - 10:48
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        Vasiyetleri açıklandı
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        Oscar'lı oyuncu Gene Hackman ile piyanist eşi Betsy Arakawa'nın, 26 Şubat'ta evlerinde ölü bulunmalarından iki hafta sonra vasiyetleri ortaya çıktı. 95 yaşında hayata veda eden Hackman'ın vasiyeti 22 Eylül 1995'te yazıldı, 2005'te güncellendi.

        Gene Hackman'ın 65 yaşında ölen eşini mirasının kişisel temsilcisi ve tüm mirasının sahibi olarak atadığı görüldü. Betsy Arakawa'nın ölümü durumunda Hackman, avukat Michael G. Sutin'i kişisel temsilcisi olarak atamıştı. Ancak Sutin de 2019'da hayatını kaybetti.

        Gene Hackman’ın 80 milyon dolarlık servetinin nasıl paylaşılacağının büyük bir hukuki mücadeleye yol açabileceği düşünülüyor.

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        Faye Maltese ile önceki evliliğinden Christopher Allen (65), Elizabeth Jean (62) ve Leslie Anne (58) adlı üç yetişkin çocuğu bulunan Gene Hackman'ın vasiyetinde çocuklarının adının geçip geçmediği kamuoyuna açıklanmadı. Geçmişte yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle çocuklarının isimlerinin yer almamış olabileceği iddiaları gündemde.

        Hukukçulara göre Gene Hackman'ın çocuklarının, Betsy Arakawa'nın Hackman'dan önce öldüğü için vasiyetin geçersiz olduğunu kanıtlamaları gerekecek. Yetkililer, Arakawa'nın, Hackman'ın doğal nedenlerden ölmesinden birkaç gün önce, nadir görülen bir virüse yakalandıktan sonra 11 Şubat'ta vefat ettiğini ortaya çıkarmıştı.

        Betsy Arakawa'nın vasiyetinde, ölümünden, cenazesinden ve mirasının idaresinden kaynaklanan masrafların mirasından ödeneceği belirtiliyor. Arakawa'nın kişisel mal varlığını kime vereceğini belirten vasiyetten ayrı bir beyanda bulunmuş veya listelemiş olabileceği belirtildi.

        Gene Hackman'ın mirasının bir kısmıyla ilgili; "Eşim ve benim yaşamlarımız boyunca belirttiğimiz hayırseverlik tercihleri ​​ve çıkarlarıyla tutarlı, topluma yararlı amaçlara ulaşmak için hayır amaçlı bir vakıfta tutulmak üzere kişisel temsilcisine gidecektir" diye yazıldığı öğrenildi. Hukukçular, Gene Hackman'ın mirasından kimlerin yararlanabileceğini söylemenin imkansız olduğunu çünkü bu bilginin kamuoyuna açıklanmadığını söyledi.

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        #Gene Hackman
        #miras
        #vasiyet

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