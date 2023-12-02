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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Almanya'da evimizde gibi oynayacağız - Futbol Haberleri

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Almanya'da evimizde gibi oynayacağız

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Milli Takımımız grubunda lider Almanya'ya gidiyor, bugün de kuralar çekiliyor. Almanya'da tüm statları gurbetçilerimiz dolduracak, evimizde gibi oynayacağız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 19:15 Güncelleme: 02.12.2023 - 19:15
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        "Almanya'da evimizde gibi oynayacağız"
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        Zeytinburnu Belediyesi tarafından Beştelsiz Mahallesi'nde yapılan kapalı pazar yeri, otopark ve spor tesisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

        BAKAN BAK: DÜNYANIN EN BÜYÜK SPOR TESİSLERİ TÜRKİYE'DE

        Amatör spor yöneticilerinin birer kahraman olduğunu dile getiren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Biz de öyle yetiştik. Burada tüm ailelere sesleniyoruz. Uyuşturucu ile mücadelede, bağımlılıkla mücadelede böyle tesisler çok önemlidir. Mahallenin çocukları buraya gelip toplanacak, birbirleriyle oynayacak, tanışacak ve kötü alışkanlıklardan korunacak. Bu tesislerle beraber artık dünyanın en büyük organizasyonlarını Türkiye yapıyor. Türkiye aranan ülke, organizasyonlar için, şampiyonlar için artık aranan ülke. Malumunuz 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile beraber Türkiye organize edecek. Yapılan 38 tane stadyum var, 4-5 tane stat daha devam ediyor. Dünyanın en büyük kapalı spor salonları, spor tesisleri hep Türkiye'de, işte bunun için de çok gururluyuz. Sporcuların başarılarını görüyoruz. Milli Takımımız grubunda lider Almanya'ya gidiyor, bugün de kuralar çekiliyor. Almanya'da tüm statları gurbetçilerimiz dolduracak, evimizde gibi oynayacağız" ifadelerini kullandı.

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