Bakan Kasapoğlu Cemevi ziyaretinin ardından sosyal medyada ise şu tweeti paylaştı; “Bizim aşkla, muhabbetle yoğrulan hikâyemize leke düşürmek isteyenler bu emellerine asla ulaşamayacak. Bir olmak ve biz olmak davamızdan vazgeçmeyeceğiz”.

YÜZEN İNSAN SAĞLIKLI OLUR

Cemevi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Kasapoğlu Sultanbeyli’de açılışını yaptığı Aşık Veysel Parkı ile ilgili sorulan sorulara da yanıt verdi. Kasapoğlu, parkta spor yapmak için gereken tüm eksiklerin tamamlanacağını belirtti.

